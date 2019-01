Suècia ja té primer ministre després de 131 dies de paràlisi política

El socialdemòcrata Sefan Lofven va superar el tràmit parlamentari per tenir un nou mandat com a primer ministre de Suècia, gràcies a un acord entre cinc partits que va permetre superar la paràlisi política del país nòrdic 131 dies després de les eleccions legislatives. Lofven, que havia fracassat en el seu primer intent davant el Riksdag (Parlament), es presentava ja confiat que tenia els números per sortir reelegit. L'acord es va anunciar aquesta mateixa setmana, ja sota l'amenaça de la convocatòria d'eleccions anticipades.

El Partit Socialdemòcrata i el seu principal soci, el Partit Verd, van sumar 115 vots a favor, mentre que el Partit de Centre, el Partit Liberal i el Partit d'Esquerra es van abstenir. L'abstenció d'aquestes tres formacions va permetre a Lofven salvar els 153 vots en contra de la dreta.

El primer ministre va defensar el seu pacte com a eina per fer front a la influència de la ultradreta, que sota l'emblema de Demòcrates Suecs va obtenir un resultat històric a les eleccions del passat mes de setembre. El seu principal rival, el moderat Ulf Kristersson, li va recriminar que depengui dels vots de l'esquerra radical.

Després de la votació, Lofven va voler destacar que «Suècia ha triat un camí diferent» al que han adoptat altres països europeus on també han crescut els partits ultradretans. En aquest sentit, el nou primer ministre suec va apuntar que totes les formacions que s'han sumat a l'acord han cedit en alguna cosa a canvi de permetre aquest nou govern de minoria.



La presa de possessió, dilluns

La nova Administració prendrà possessió dilluns de la setmana que ve, sense que per ara hagin transcendit dades sobre la seva possible composició. La ministra d'Exteriors sortint, Margot Wallstrom, va celebrar a Twitter l'elecció de Lofven i que «el populisme d'ultradreta s'hagi quedat sense influència» a l'escenari polític suec.