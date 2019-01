La Fiscalia diu que alguns missatges de Vox poden incitar a l'odi

El fiscal delegat per als delictes d'odi, Alfonso Aya, va alertar que alguns missatges llançats per Vox en temes com la immigració podrien servir d'alè al discurs de l'odi en obrir la porta al fet que es llancin consignes que representin un atac contra col·lectius minoritaris.

No és que els mateixos missatges del partit de Santiago Abascal siguin constitutius d'un delicte d'incitació a l'odi, cosa que el fiscal descarta en una entrevista amb Efe, sinó que aquests poden donar peu a pensar que estem «en un camp obert» on tot val.

I encara que alguns ciutadans reaccionen en contra dels mateixos, admet el fiscal, altres però actuen «donant consignes que sí que poden suposar un atac als col·lectius que es tracta de protegir». Un escenari on s'obren «les portes cap a un terreny desconegut» en què poden proliferar missatges amenaçadors contra grups vulnerables que representin un veritable risc per a la seva integritat. ¿La solució? Aquesta és una pregunta de la qual Aya confessa no tenir resposta més enllà d'apel·lar a la responsabilitat d'uns polítics que, d'altra banda, no es lliuren d'utilitzar de manera «espúria» i «partidista» la figura dels delictes d'odi com arma llancívola contra els seus rivals.



«Manifestació antireligiosa»

És una cosa que per al fiscal «està molt clara» i no només per part dels partits, sinó també per associacions, algunes d'elles religioses, que interposen una denúncia davant «qualsevol manifestació antireligiosa», amb la qual aconsegueixen que «el denunciat sigui cridat a declarar».I malgrat que després tot quedi en foc d'encenalls, explica Aya, amb la seva actuació aconsegueixen llançar una espècie d'advertència: "Escolta, aneu amb compte que a la pròxima heu de tornar on el jutge".