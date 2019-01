Adolescents amb gorres de Trump es mofen de nadius americans

Polèmica als Estats Units per un vídeo viral que mostra com uns adolescents, estudiants del Covington Catholic High School de Kentucky i que portaven gorres de «Make America Great Again» (el lema electoral de Donald Trump) es reien d'un grup d'indígenes. Els joves van anar a la capital per assistir a un míting de la Marxa per la Vida contra l'avortament i els nadius americans cantaven mentre celebraven la Marxa dels Pobles Indígenes a les escales del Lincoln Memorial. Els estudiants van mofar-se d'ells, de les seves tradicions i cançons, i van cridar «construïu el mur!». L'escola investiga els fets i podrien ser expulsats.