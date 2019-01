Pedro Sánchez acusa el PP de voler-se renovar «fent passes enrere»

El president del Govern, Pedro Sánchez, va valorar l'anunci de «refundació» del PP assegurant que «alguns es volen renovar fent passes enrere, però el futur d'Espanya serà millor que el seu passat». Sánchez va criticar les «tres dretes», PP, Cs i Vox, per dir «Visca Espanya» quan volen que estigui «enfrontada» i no «unida a la igualtat dels espanyols i a la diversitat territorial».

«Visca Espanya, és clar, però no que visqui enfrontada com volen les tres dretes, sinó que visqui unida a la igualtat dels espanyols i a la diversitat territorial del nostre país», va assenyalar el cap de l'Executiu durant la seva intervenció en l'acte que va servir com a presentació de la candidatura de José Antonio Serrano a l'alcaldia de Múrcia.



El PSOE del «seny»

En la mateixa línia, va destacar que «el seny el representa el PSOE», davant d'una dreta «decadent» i «sumida en el desconcert de la seva corrupció i de la seva radicalització». «Escoltem molts parlar de patriotisme i dir visca Espanya, però ser patriota és treballar cada dia perquè a Espanya es visqui millor», va dir.

«Quan escoltes els líders polítics que intenten expulsar de la política la dona, estan confosos, qui expulsi al segle XXI la dona de la política serà expulsat per la dona de la política», va sentenciar Sánchez.

Per part seva, el líder de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, va fer una crida a la unió davant un moment «molt delicat i complicat» per a la política espanyola, després d'«una Convenció del PP on ens volen explicar l''Espanya va bé' de fa 30 anys mentre altres estan excavant trinxeres», en referència a la crisi de Podem. «En aquest país quan ens hem dividit som febles, quan excavem trinxeres ens debilitem», va advertir.

Rivera va presentar a València la setena parada d'«España Ciudadana», plataforma que recorre l'estat en un autobús per demanar «eleccions ja» i dir «no als indults» acompanyat pel diputat de Cs Toni Cantó -que va anunciar la seva candidatura a les primàries a la Comunitat- i amb el públic portant les banderes europea, espanyola i valenciana i senyals de «STOP Sánchez».