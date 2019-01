Rescat Julen: El túnel arriba als 53 metres després d´una aturada per al manteniment de la màquina

Els treballs de la galeria vertical que s'està excavant de forma paral·lela al pou en què va caure el petit Julen fa ja més d'una setmana s'han reprès fa una hora després d'una petita aturada que ha estat necessari realitzar per a escometre tasques de manteniment en la màquina perforadora. Així ho ha explicat aquest migdia el delegat a Màlaga del Col·legi d'Enginyers i coordinador de l'operatiu, Ángel García Vidal, que ha assegurat que la cota actual és de -53 metres i que, per tant, encara queden set per assolir els -60 metres previstos pels tècnics.

"Estem en una cota tan profunda i amb unes condicions tan difícils de treball, que aquesta i qualsevol màquina d'aquestes característiques que hi ha al mercat i que no són tan habituals estarien en les mateixes condicions després de treballar tantíssimes hores amb les condicions geològiques que ens estem trobant", ha explicat. "Seguirem lluitant i treballant, amb molt esforç i ànim per part de tot l'equip per arribar a la cota i començar els següents treballs de l'encamisat i execució de la galeria horitzontal", ha conclòs el tècnic.