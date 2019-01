Rescaten un nen de 12 anys a la cornisa d´una cinquena planta a Alacant

Un nen de 12 anys ha estat rescatat sa i estalvi d'una cornisa d'una cinquena planta d'un edifici del Campello per un guàrdia civil i un policia local que han pujat al seu domicili. Es desconeix el motiu de la presència a la cornisa del menor, qui en el moment dels fets era a casa amb un germà.

La veu d'alarma als serveis d'emergències ha estat rebuda sobre les 15.37 hores. L'avís indicava que hi havia un menor en una cornisa d'un immoble al Campello.

Tres vehicles del Consorci Provincial de Bombers del parc de Sant Vicent s'han desplaçat amb urgència al lloc, així com efectius de la Guàrdia Civil i de la Policia Local del Campello.

En arribar els equips d'emergència al lloc han comprovat el perill a què estava exposat el nen i han pujat amb rapidesa fins a la cinquena planta per l'interior. Un cop dins del domicili, on es trobava un germà del menor, han examinat la situació i entre un guàrdia civil i un policia local han pogut agafar al nen i rescatar-lo sense que hagi sofert cap lesió. Per a això, el guàrdia civil ha saltat a la cornisa i ha conversat amb el nen per convèncer-lo que deposés la seva actitud.

Quan s'han personat a la zona els vehicles de Bombers, el menor ha fet gest de saltar al buit, però el guàrdia civil ha continuat convencent-lo i al final li ha donat la mà. A continuació se l'ha donat al policia local i l'altre guàrdia que estaven al balcó i li han ficat dins.

La Guàrdia Civil del Campello investiga ara les circumstàncies en què s'ha produït el succés. Pel que sembla, quan ha arribat la mare s'ha trobat que havien posat mobles a la porta per impedir la seva obertura i quan l'han obert el nen ha saltat a la cornisa.