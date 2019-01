S'eleva a 79 la xifra de morts causats per l'explosió en un conducte de petroli a Mèxic

La xifra de morts causades per l'explosió el passat divendres d'un conducte de combustible de la petroliera estatal Pemex a l'estat mexicà d'Hidalgo es va elevar a 79, mentre 81 persones van resultar ferides, segons va confirmar el governador de l'estat, Omar Fayad, en el seu últim balanç. «Expresso les meves condolences a les famílies de les víctimes. Oferirem de manera coordinada i conjunta, les autoritats d'Hidalgo i el Govern de Mèxic, tot el suport necessari als ferits i agraeixo al president el seu suport», va manifestar el governador en el seu compte personal de Twitter.

L'Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha assumit tots els pacients que han estat portats als hospitals de Magdalena de las Salinas i Lomas Verdes. En declaracions recollides pel diari Excélsior, el ministre de Salut del Govern mexicà, Jorge Alcocer, va detallar que «és una situació difícil perquè es tracta d'una avaluació dinàmica i el panorama, sense donar xifres exactes, és que sí que hi ha pacients ferits de gravetat amb cremades en més del 80 per cert del cos». L'explosió es va produir al voltant de les set de la tarda hora local per una fuga de combustible d'un conducte que utilitzaven centenars de persones dels municipis propers.