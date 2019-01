Trump titlla Pelosi de «radical» per rebutjar la seva oferta sobre el mur

El president dels Estats Units, Donald Trump, va criticar durament la líder dels demòcrates a la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, a la qual va descriure com una «demòcrata radical» per rebutjar la seva oferta de compromís sobre l'aixecament del mur amb Mèxic, «moguda purament per un afany electoralista». «No pensen en el crim i les drogues, pensen en un 2020 que no guanyaran», va fer saber Trump sobre les eleccions presidencials de l'any que ve, en un moment de paràlisi federal i la suspensió dels pagaments als funcionaris provocada per la falta de consens en els pressupostos.