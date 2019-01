Una zona de material dur retarda el rescat del nen que va caure a un pou

Diverses màquines van arribar ahir a la zona on es desenvolupen les tasques de rescat.

La perforadora que dissabte va començar els treballs per fer un túnel vertical paral·lel al pou en què va caure fa més d'una setmana el nen de dos anys Julen havia arribat ahir a la tarda als 40 metres de profunditat. La perforació va haver de travessar una zona de material molt dur en un terreny complicat, de manera que els treballs en aquesta finca del municipi malagueny de Totalán, tot i que segueixen sense descans, es van alentir.

D'aquesta manera, a l'hora de tancar aquesta edició ja s'havia superat més de la meitat del pou vertical paral·lel. Un cop s'arribi als 60 metres i s'asseguri, serà el torn dels membres de la Brigada de Salvament Miner d'Hunosa, d'Astúries, que hauran d'avançar amb mitjans manuals en una galeria horitzontal d'uns quatre metres per connectar amb la cota del pou en la qual s'estima que es troba Julen.

A més, mentre la perforadora segueix el seu treball es realitzen tasques de formigonat al costat de la zona de treball per evitar despreniments. Igualment, està ja al lloc la càpsula en la qual baixaran els miners asturians, d'1,05 metres de diàmetre per 2,5 d'altura, dissenyada pel director tècnic del Consorci Provincial de Bombers de Màlaga, Julián Moreno, i fabricada per ferrers malaguenys en només dos dies.

Durant el matí, algunes de les màquines que van estar treballant en els moviments de terres es van retirar de la zona de rescat. A més, van arribar membres dels Tedax de la Guàrdia Civil per participar en les tasques, sent continu el moviment de mitjans i efectius.

Un vehicle del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil va bolcar durant el matí a la via que comunica els municipis de Rincón de la Victoria i Totalán, sortint els dos agents pels seus propis mitjans i sent atesos al lloc per efectius sanitaris.

Els pares de Julen, Victòria García i José Roselló, descansen des de la nit de dijous en una casa cedida per una veïna de Totalán, molt a prop d'on es realitzen els treballs, custodiada per la Guàrdia Civil. Allà estan rebent la visita d'alguns familiars i amics, així com reben l'ajuda de dos piscòlegs.



Ressò internacional

El laboriós i complicat rescat del nen està tenint un important ressò internacional. Mitjans de comunicació de diversos països han mobilitzat els seus equips fins al lloc del succés, des d'on s'estableixen connexions de forma contínua, com algunes televisions de Portugal o Alemanya, a les quals se sumen, entre d'altres, informadors britànics o holandesos.