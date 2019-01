Demanen 7 anys de presó per a 4 joves de La Manada pels fets de Pozoblanco

La Fiscalia de Còrdova va demanar per als quatre acusats membres de La Manada en la causa oberta al Jutjat de Pozoblanco penes de tres anys de presó per un delicte d'abusos sexuals a una jove a l'interior d'un vehicle, quatre anys més per un altre delicte contra la intimitat i per a un d'ells, l'últim conductor, una multa de 720 euros per causar-li lesions lleus, en aquests fets que van ocórrer dies abans del cas dels Sanfermines del 2016, concretament al maig. El Ministeri Fiscal també va sol·licitar per a la víctima com a responsabilitat civil una indemnització conjunta i solidària que hauran de pagar els acusats de 4.500 euros per la seva curació i 6.000 més pels danys morals causats.

Els fets es van produir la nit de l'1 de maig del 2016 i es van fer públics el setembre del 2016 en la investigació de la causa que s'estava desenvolupant a Pamplona i en la qual estaven implicats els quatre acusats en aquest cas i un membre més de l'esmentat grup.

Així, les perquisicions van derivar en «la localització de l'enregistrament dels abusos sexuals realitzats a l'interior d'un cotxe a la víctima», a través d'un dels mòbils dels acusats, imatges que van ser enviades per A.M.G.E. a l'arxiu del xat La Manada, integrat per quatre acusats i tres persones més, i també es va enviar el video al xat anomenat El Peligro, format per un dels acusats, J.A.P. M., i 20 persones més.



Doble prohibició

A més de les penes de presó sol·licitades per la Fiscalia, també demana per als quatre acusats la prohibició de comunicar-se o acostar-se a la víctima a qualsevol lloc on es trobi o freqüenti, o al seu domicili a una distància inferior a cent metres durant vuit anys pel delicte d'abús sexual i nou anys més pel delicte contra la intimitat en cedir a tercers imatges o enregistraments audiovisuals sense el seu consentiment quan la divulgació menyscaba greument la intimitat personal d'aquesta persona.