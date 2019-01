ERC i PDeCAT demanen la compareixença de Marlaska per les detencions de Girona

Els grups parlamentaris d'ERC i el PDeCAT han registrat conjuntament aquest dimarts una petició de compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, davant la Comissió de Treball del Congrés dels Diputats perquè expliqui "les raons per les que la Policia Nacional va fer múltiples detencions a Catalunya el 16 de gener del 2019 sense ordre judicial, segons va manifestar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya". Les dues formacions també demanen conjuntament la compareixença a la Comissió de Treball de la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, perquè expliqui les mesures que està impulsant en política migratòria i el "bloqueig de l'embarcació Open Arms al Port de Barcelona", d'una banda, i de l'altra les seves actuacions per "compensar els Centres Especials d'Ocupació" per l'increment del Salari Mínim Interprofessional amb la finalitat de garantir la seva viabilitat".