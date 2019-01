Errejón anuncia que deixa la seva acta al Congrés però descarta abandonar Podem

Íñigo Errejón va anunciar que deixa la seva acta al Congrés, però seguirà formant part del Consell Ciutadà Estatal (CCE) de Podem, per al qual va ser elegit a la segona assemblea de Vistalegre de fa dos anys. D'aquesta manera, el cofundador del partit morat, que va voler deixar clar que no renuncia a la seva militància, també vol seguir formant part del màxim òrgan de direcció de Podem, en què ocupa el càrrec de secretari d'Anàlisi Estratègica i Canvi polític, que li dóna seient a més a l'Executiva estatal -l'anomenat Consell de Coordinació-.

«No podria deixar Podem encara que volgués perquè l'he fundat i perquè el porto tatuat a la pell. Segueixo sent militant de Podem, el que passa és que després de diverses peticions perquè lliuri la meva acta crec que el millor és deixar enrere la discussió de parti», va explicar en la roda de premsa en què va anunciar la seva decisió.

Tot i això, la direcció de Podem el considera fora del partit per la seva decisió «unilateral» de concórrer a les autonòmiques al capdavant d'una nova plataforma, i no amb la candidatura d'Units Podem que ja estava sent conformada. De fet, la portaveu parlamentària i número dos de Podem, Irene Montero, ja va retreure divendres passat a l'exdiputat que feia mesos que no acudia a les reunions que l'Executiva de Podem celebra cada dilluns, llevat d'excepcions.

Per tot això, l'anomenat Consell de Coordinació del partit morat, del qual en teoria segueix formant part Errejón, no té previst iniciar cap procediment per expedientar-lo o expulsar-lo, en entendre que «no es pot fer fora algú que ja ha marxat».

Això sí, Podem sí que té clar que presentarà el seu propi candidat a les eleccions autonòmiques de Madrid. És a dir, si cap de les dues parts fa res, es podria donar la circumstància que aquest candidat d'Units Podem competeixi contra Errejón a les urnes, sent aquest segon encara militant del partit morat i membre de la seva direcció.



«Faig el que em van ensenyar»

Tot i això, Errejón es va reafirmar que la seva decisió de deixar la seva acta no implica la seva sortida de Podem. «Jo no abandono el partit que vaig fundar. Soc militant de Podem. Seguiré sent militant de Podem i estic fent el que Podem em va ensenyar: En situacions difícils, obrir, innovar i incorporar més gent», va explicar el dirigent del partit.

En tot cas, la direcció de Podem no va avançar cap detall de com recompondrà la seva llista per a les eleccions autonòmiques de Madrid de maig. De fet, la cúpula del partit morat va afirmar que serà la direcció autonòmica, liderada per Ramón Espinar, qui decideixi. Això sí, la cúpula de Podem va deixar clar una vegada més que concorreran a les autonòmiques com a Units Podem, i que descarten negociar amb la nova plataforma Más Madrid.

«Qui se'n va de manera unilateral, amb una decisió unilateral i personalista, té poca voluntat de negociar», va afirmar la coportaveu de l'Executiva de Podem Noelia Vera en la roda de premsa que ha ofert juntament amb el secretari d'Organització, Pablo Echenique. En la seva compareixença, Vera va assegurar que la direcció no està parlant ja de la crisi d'Errejón perquè tenen entre mans altres qüestions més rellevants, com la negociació amb el Govern dels reials decrets que es debaten avui al Congrés.

En aquest sentit, es va reafirmar en les declaracions que ja van fer diferents membres de la direcció divendres i dissabte, i es va limitar a confirmar que Units Podem estarà a les autonòmiques de maig. «Ens presentarem rotundament amb una candidatura d'Units Podem, com hem fet al Congrés i com han marcat en les consultes els inscrits a la Comunitat», va sentenciar.

No obstant això, davant de les reiterades preguntes dels periodistes, Vera va evitar detallar com es durà a terme el procés per triar el seu nou candidat a la Presidència de la Comunitat. Això li correspondrà, va insistir, a la direcció autonòmica.»És la direcció de Podem a la Comunitat de Madrid qui en aquests moments ha de debatre quins són aquests procediments, i com seran. Evidentment Podem serà a les eleccions de la Comunitat de Madrid», va assenyalar.

La renúncia d'Errejón al seu escó permetrà tornar a la cambra baixa la candidata d'Izquierda Unida a la Comunitat de Madrid, Sol Sánchez, que ja va exercir com a diputada entre gener i maig de 2016.