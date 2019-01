Llamazares renuncia a l'acta de diputat i a presentar-se a les primàries a Astúries

Gaspar Llamazares va enviar un escrit al coordinador general d'IU d'Astúries, Ramón Argüelles, per comunicar la seva decisió de renunciar a presentar-se a les primàries d'IU d'Astúries, així com a la seva acta de diputat autonòmic i el seu lloc de portaveu del Grup Parlamentari d'IU a la Junta General. «Per la present et comunico que en no disposar d'arguments addicionals davant l'expedient libel de la direcció federal, he decidit disculpar-me d'acudir a una reunió que podria entendre's com la continuació del mateix en la meva pròpia organització», explica Llamazares a l'escrit. Igualment, es mostra «convençut» que no es tracta d'això, sinó de «donar una resposta política alternativa al procés d'intencions de la direcció federal, quelcom que valoro en tota la seva importància en moments tan difícils per a IU d'Astúries, posant-se en dubte la seva autonomia».