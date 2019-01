May anuncia l'eliminació de la taxa per als ciutadans comunitaris

La primera ministra britànica, Theresa May, va anunciar l'eliminació del pagament de 65 lliures (més de 73 euros) als ciutadans de la UE que vulguin quedar-se al Regne Unit després del Brexit, en el marc d'una esperada compareixença davant del Parlament en la qual va fer una petició de col·laboració al líder de l'oposició, Jeremy Corbyn.

El Govern britànic va anunciar l'any passat els requisits que havia de complir qui aspiri a un «bon estatus», una nova figura amb la qual Londres volia donar garanties als ciutadans de la UE de cara al divorci del Regne Unit amb el bloc comunitari. Entre aquests requisits hi havia no tenir antecedents penals i pagar una taxa de 65 lliures.

May, que va comparèixer per informar dels nous passos a seguir després del rebuig dels diputats al seu Tractat de Retirada, va insistr que l'Executiu està decidit a mantenir «pràcticament en els mateixos termes» els drets dels ciutadans comunitaris, tant si hi ha acord com si no el proper 29 de març.

En una aparent concessió a la UE, de la qual busca noves «garanties» que li permetin superar l'oposició interna, la primera ministra va anunciar l'eliminació de la taxa per als ciutadans comunitaris, de tal manera que els diners no puguin ser una barrera per garantir-se la residència. Els qui ja hagin demanat aquest estatus podran sol·licitar el reemborsament de les 65 lliures.

El principal escull segueix sent el futur de la frontera irlandesa, en concret el pla d'emergència que recull el Tractat de Retirada per evitar un bloqueig en cas que es consumés la ruptura definitiva -en principi a finals del 2020- sense un acord concret i clar sobre aquesta qüestió.

May va explicar que segueix «explorant» amb altres diputats «diverses opcions» per superar les actuals suspicàcies i va instar Corbyn a sumar-se a les negociacions. «Tenint en compte la importància d'aquest assumpte, tots hauríem d'estar disposats a treballar junts», va defensar.



Un acord «impracticable»

El líder laborista, no obstant això, va carregar contra unes «converses falses» que, segons la seva opinió, no es traduiran en cap avanç. Per a Corbyn, aquest diàleg evidencia un «teatre» per part de May, a la qual va acusar d'estar en «fase de negació» en la seva defensa d'un acord «impracticable».

Per part seva, el ministre d'Afers Exteriors irlandès, Simon Coveney, va assegurar que Irlanda i els seus socis de la UE rebutgen la proposta de Polònia de limitar a cinc anys l'aplicació de la solució d'emergència per evitar la tornada a una frontera rígida a Irlanda després la sortida del Regne Unit de la UE.

«No crec que la seva proposta reflecteixi el que pensa la UE aquí, de fet sé que no», va assegurar el cap de la diplomàcia irlandesa des de Brussel·les, després de ser preguntat per la proposta que el seu homòleg polonès, Jacek Czaputowicz , hauria plantejat als seus socis per evitar que es produeixi un Brexit sense acord.