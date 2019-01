Moreno tria 5 independents per a onze conselleries del nou Govern andalús

El president de la Junta d'Andalusia, el «popular» Juanma Moreno, ha dissenyat un govern de coalició amb Ciutadans (Cs) per a la XI Legislatura sense quotes territorials, amb cinc independents (un del del PP-A-quatre de Cs) en els 11 departaments amb què compta el nou Executiu i amb afins a les sis conselleries del PP-A. Per part del PP-A, l'únic que no està afiliat al partit és el conseller d'Hisenda, Indústria i Energia, Alberto García Valera, mentre que de Cs, tots els consellers, excepte el vicepresident i conseller de Turisme, Regeneració, Justícia i Administració Local, Juan Marín, són independents.

Es tracta d'un govern paritari que compta amb sis homes i cinc dones, sense comptar Moreno, en el qual estan representades l'Andalusia oriental i occidental «però sense ajustament matemàtic», segons va explicar Moreno, que va deixar clar que no ha buscat «els equilibris polítics».

Moreno ha reduït de 13 a 11 el nombre de conselleries respecte l'últim govern de la socialista Susana Díaz i l'estructura del nou Executiu també varia de forma substanciosa, sent diferents les competències que surten d'uns departaments i se situen en uns altres. Medi Ambient i Turisme deixen de ser conselleries independents. Marín, com a número dos del Govern de Moreno, compta amb un macrodepartament que a més de la Vicepresidència, gestiona Turisme, Regeneració, Justícia i Administració Local, àrees repartides en fins a tres conselleries a l'anterior govern.