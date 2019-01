Sorgeixen dificultats tècniques en l'encamisat del pou paral·lel al de Julen

Les tasques prèvies a l'execució de l'excavació horitzontal manual que desenvoluparan els miners per rescatar Julen, el nen de dos anys que va caure fa més d'una setmana en un pou de 25 centímetres de diàmetre i 110 metres de profunditat a Totalán (Màlaga), han continuat durant la nit, en un treball estimat d'entre 12 i 14 hores després que a les 20.30 hores d'aquest dilluns conclogués la perforació de 60 metres de la galeria vertical paral·lela. No obstant això, s'han trobat noves dificultats tècniques en aquest procés.

Els treballs han seguit sense descans i durant aquest dimarts es preveu culminar l'encamisat. Una de les majors dificultats és encaixar la finestra des de la qual els especialistes de la Brigada de Salvament Miner començaran a cavar uns quatre metres en horitzontal, a 72 de profunditat, per arribar fins al pou on es troba el petit. En això s'estimen unes 24 hores pel que s'arribaria ja a aquest dimecres.

L'equip de vuit miners baixarà de dos en dos a la càpsula dissenyada pel director tècnic del Consorci Provincial de Bombers de Màlaga, Julián Moreno; i fabricada per dos ferrers malaguenys.

Els operaris han emprat 55 hores per a la finalització de la galeria vertical de 60 metres de profunditat, fet que suposa una velocitat de 1,1 metres a l'hora, que s'ha vist alentida en ocasions per la gran duresa dels materials. Com s'ha vingut indicant aquests dies per part dels tècnics, s'està executant, a contrarellotge, una autèntica obra d'enginyeria civil.