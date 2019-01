Detenen un home a França per la seva relació amb els atemptats de l'11-M a Madrid

Les forces de seguretat franceses, en col·laboració amb la Policia Nacional, van arrestar un home per la seva presumpta vinculació amb els atemptats registrats a Madrid l'11 de març de 2004. L'arrestat va ser identificat com Mustapha B., de 43 anys, nascuda al Marroc i que va viure a Espanya a principis de passada dècada. Agents de la subdirecció antiterrorista (SDAT) de la Direcció Central de la Policia Judicial (DCPJ) el van arrestar al matí a la regió de Lió per la seva presumpta relació amb una mostra d'ADN recollida en relació amb els atemptats. En concret, en el marc de la investigació dels atemptats es van recollir un seguit d'empremtes i mostres d'ADN no identificades i que es van incloure en una base de dades.

Les autoritats franceses van identificar una coincidència i van traslladar l'alerta al Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, el que va investigar en el seu origen els atemptats, que va autoritzar la detenció d'aquest home. De moment, es desconeix la vinculació d'aquesta persona amb els atemptats. Alguns mitjans francesos apunten que l'ADN de l'arrestat està relacionat amb el pis de Leganés on es van acabar immolant els terroristes.