El Govern transferirà a Euskadi les competències sobre la gestió de les presons

Els governs central i basc iniciaran al febrer la negociació sobre un llistat de 33 competències pendents de transferir a Euskadi, en el qual s'inclou la gestió de presons, però no el règim econòmic de la Seguretat Social, una matèria que l'Executiu basc considera «prioritària» i que apareix recollida a l'Estatut de Gernika. Aquesta llista apareix recollida en un document elaborat pel Govern central, que ha fixat un termini d'un any per culminar aquests traspassos.

L'imminent inici d'aquest procés negociador va ser anunciat pel portaveu de l'Executiu basc, Josu Erkoreka, en la roda de premsa posterior al Consell de Govern setmanal, en què va explicar que, tot i les «discrepàncies» que hi ha entre les dues parts en matèria de traspassos competencials, el gabinet d'Iñigo Urkullu no «desaprofitarà» l'ocasió de seguir avançant en el compliment íntegre de l'Estatut d'Autonomia d'Euskadi.

En el calendari de treball que l'Administració central ha remès al Govern basc es fa referència al traspàs de 33 matèries, quatre menys de les que les institucions d'Euskadi consideren que s'han de transferir en compliment de l'Estatut. Les quatre matèries no incloses en el document del Govern central es refereixen al règim econòmic i a una altra sèrie de matèries relacionades amb la Seguretat Social.

Les converses entre les dues administracions començaran a partir de la primera setmana de febrer.