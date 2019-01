Guaidó s´autoproclama ´president interí´ de Veneçuela i Trump el reconeix

El cap de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Joan Guaidó, s'ha autoproclamat aquest dimecres "president encarregat" del país, en conseqüència amb la decisió de la seu ??legislativa de no reconèixer el segon mandat de Nicolás Maduro per considerar que és fruit d'unes eleccions fraudulentes.

"Juro assumir formalment les competències de l'Executiu Nacional com a president encarregat de Veneçuela", ha declarat Guaidó des d'un escenari situat a Chacao, un dels focus de les marxes opositores celebrades aquest dimecres a Caracas i altres ciutats.

Guaidó, al qual la multitud ha aclamat en diversos moments, ha subratllat que pren possessió del càrrec en la seva qualitat de president de l'Assemblea Nacional i d'acord amb la Constitució "per aconseguir el cessament de la usurpació, un govern de transició i eleccions lliures" .

El líder opositor s'ha referit també a la possibilitat de ser empresonat per un moviment que el Tribunal Suprem de Justícia i la Fiscalia, institucions controlades pel 'chavisme', podrien considerar delictiu. "No temo per això, temo per la nostra gent que l'està passant malament", ha etzibat.

La crisi política a Veneçuela es va aguditzar el passat 10 de gener, quan Maduro va iniciar un segon mandat que l'oposició i gran part de la comunitat internacional no reconeixen perquè consideren que és fruit d'un procés electoral fraudulent que va culminar amb la votació del 20 de maig .

L'Assemblea Nacional va aprovar cinc dies després una resolució en la qual defineix a Maduro com un "usurpador" del càrrec i s'arroga el Poder Executiu, però fins ara no havia designat expressament a Guaidó com a nou president de Veneçuela.

En la mateixa línia, els governs estrangers i organitzacions internacionals havien declarat el seu rebuig al segon mandat de Maduro però no s'havien arriscat a reconèixer Guaidó com el seu substitut. Estats Units ja ha fet aquest pas aquest dimecres.