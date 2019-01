Imputen l'únic dels 10 regidors del PP a la ciutat de València que no ho estava

La direcció estatal del PP va apel·lar a la «prudència» després de la imputació de l'únic regidor dels 10 que té el PP a la ciutat de València que no ho estava, i va recordar que cal defensar la presumpció d'innocència, sobretot després casos com el de la senadora murciana Pilar Barreira, que va ser imputada i després declarada «innocent» sense que els partits que l'havien atacat li demanessin «perdó».

En concret, el jutjat d'Instrucció número 3 de Castelló que investiga els patrocinis de l'aeroport de la ciutat va acordar citar com investigats els exmembres del consell d'administració d'Aerocas, entre els quals hi ha Eusebio Monzó, que era l'únic regidor del PP de València que no estava investigat en el cas Taula.

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, va assenyalar que abans de ser polític «cal ser persona», i va destacar que «no han condemnat ningú». «Quan van imputar Pilar Barreiro molts es van abalançar sobre ella i quan la van declarar innocent, ningú es va acostar a demanar-li perdó», va destacar, en al·lusió sobretot a Ciutadans. «Permetin-me que amb el mateix respecte amb què vaig respondre en altres ocasions ho faci ara», va manifestar el número dos de Pablo Casado als passadissos del Congrés.

Per la seva banda, la portaveu del Grup Popular a la cambra baixa, Dolors Montserrat, va reclamar «prudència» perquè, segons va dir, el PP és un «partit exemplar», així com va defensar «la presumpció d'innocència». «I hem vist com alts càrrecs del PP, senadors o diputats del PP han estat declarats innocents quan havien estat imputats. El que jo demanaria és moltíssima prudència», va destacar Montserrat. A més, la portaveu del Grup Popular va assenyalar que el seu partit ha presentat ja els candidats a l'Ajuntament i a la Presidència de la Comunitat de València, María José Catalá i Isabel Bonig.