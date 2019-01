Un jutge investiga la construcció del pou al qual va caure el nen de Màlaga

El jutjat d'Instrucció número 9 de Màlaga ha obert diligències per aclarir les circumstàncies que van possibilitar que Julen caigués a un pou a Totalán després de rebre un detallat informe del Servei de Protecció a la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil. Segons El Mundo, en ell s'acredita que la prospecció on es troba Julen des del passat 13 de gener era il·legal. També que les obres que es van realitzar en els dies previs a l'accident i que van provocar que es mogués la pedra que havia col·locat el pouaire sobre el forat no comptaven amb els permisos pertinents.

El jutjat ha encarregat un seguit d'actuacions després d'analitzar l'escrit de la Guàrdia Civil. Els agents del Seprona van interrogar David, propietari de la finca i marit d'una familiar dels pares de Julen, i Antonio Sánchez, pouaire que va fer la prospecció, i van poder determinar que ni el pou ni les obres posteriors que van moure la pedra disposaven de l'autorització de la Junta d'Andalusia ni de l'Ajuntament de Totalán.

Per altra banda, l'operatiu tècnic de rescat de Julen segueix «sense descans» les tasques per reperfilar el túnel vertical paral·lel a través del que es pretén rescatar el petit «com més aviat millor», després que a la matinada d'ahir apareguessin irregularitats a les parets que van impedir continuar amb l'operació de encamisat d'aquesta galeria.

Així ho van explicar en una compareixença a Totalán el portaveu de l'equip tècnic, Ángel García Vidal, i el delegat del Govern a Andalusia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que va insistir que l'objectiu i l'afany de tots segueix sent «arribar de manera delicada a Julen».

García Vidal va explicar que de matinada es va començar amb l'entubat de la galeria vertical, una operació necessària perquè els miners d'Astúries puguin fer amb seguretat una galeria horitzontal que connecta amb el pou en què està el petit. Quan portaven introduïts 42 metres de canonada van aparèixer importants discontinuïtats a les parets de la galeria.