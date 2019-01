L'Equador viu una onada xenòfoba per la mort d'una dona a mans d'un veneçolà

El femicidi protagonitzat dissabte passat per un veneçolà contra una equatoriana ha desencadenat una onada xenòfoba al país, on organismes de migrants van denunciar 82 agressions a ciutadans de Veneçuela en les darreres hores. El nerviosisme a la comunitat veneçolana s'ha incrementat davant rumors -després desmentits per la Policia- sobre la presumpta mort de quatre ciutadans d'aquest país a Ibarra (nord), lloc del crim.

Tot i que la policia va assegurar que «no hi ha ciutadans veneçolans morts o ferits producte d'altercats», el president de la Fundació Veneçolans a l'Exterior, Eduardo Febres Be, va denunciar que 82 compatriotes seus han estat víctimes d'agressions xenòfobes a diferents ciutats d'Equador.

L'assassinat a ganivetades d'aquesta dona embarassada va provocar el rebuig a la presència de veneçolans en aquesta ciutat en forma de manifestació.