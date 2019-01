Els presos independentistes seran a Soto del Real i Alcalà Meco durant el judici de l'1-O

Els presos independentistes ingressaran a les presons de Soto del Real (en el cas dels 7 homes) i a Alcalà Meco (en el cas de les dones) mentre duri el judici de l'1-O. La data del trasllat des de Catalunya encara no s'ha fixat però el president del tribunal, Manuel Marchena, ha informat aquest dimecres al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "previsiblement" el judici se situarà "en dates properes" al 5 de febrer.

Això obliga, doncs, a traslladar-los abans d'aquesta data per tal d'assegurar que estan a disposició del tribunal. Fonts de la Conselleria de Justícia i del Ministeri de l'Interior han informat que els Mossos s'encarregaran de fer el trasllat fins a Brians 2 –que és el centre d'enllaç entre serveis penitenciaris- i que llavors el trajecte el completarà la Guàrdia Civil directament fins a Madrid, sense fer cap parada entremig.

L'àrea penitenciària dels Mossos d'Esquadra serà la responsable de fer el trasllat des de Puig de les Basses (en el cas de Dolors Bassa), Mas d'Enric (Carme Forcadell) i Lledoners (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart) fins a la presó de Brians 2. Aquest centre és l'enllaç entre els centre penitenciaris de la Generalitat (que depenen de Justícia) i els de l'Estat (que depenen d'Interior).

Catalunya és l'única comunitat autònoma que té transferida la competència de presons i, per tant, el primer tram del trasllat i la sortida de les presons l'efectuaran els Mossos d'Esquadra. A partir de Brians 2, la custodia dels presos independentistes ja quedarà en mans de la Guàrdia Civil, que completarà el trajecte fins a Madrid. Fonts dels dos governs informen que no hi haurà aturades en el camí (com sí va passar en l'acostament a presons catalanes) sinó que l'institut armat els traslladarà directament fins a la capital espanyola.



Presons ja conegudes per a alguns

En el cas dels set presos de Lledoners, ingressaran a Soto del Real. Jordi Sànchez i Jordi Cuixart ja coneixen aquesta presó, on van estar reclosos de manera preventiva des del 16 d'octubre de 2017 fins al trasllat a Catalunya, l'estiu passat. En canvi, la resta de presos homes havien estat a Estremera, un centre que ara s'ha descartat possiblement perquè es troba més allunyat del Tribunal Suprem. En aquest cas, doncs, tots els homes aniran a la mateixa presó: Soto del Real, situada a uns 40 minuts del tribunal.

En el cas de les dones, tornaran a un centre que també coneixen. Tant Bassa com Forcadell ja havien estat internes d'Alcalà Meco, un centre que té un mòdul específic per a dones.



Pendents de la data del trasllat

De moment, no es concreta quan es farà efectiu el trasllat. Aquest dimecres, però, el president del tribunal de l'1-O, Manuel Marchena, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per comunicar-li que és "previsible" que el judici de l'1-O comenci "en dates properes" al 5 de febrer. És la primera vegada que el tribunal fixa una possible data d'inici del judici.

Fa uns dies, el 10 de gener, Marchena va comunicar a Interior que volia que els presos estiguessin a disposició del tribunal la darrera setmana de gener. Ara, però, li diu a Interior que pot retardar el trasllat dels presos i li avança que, en cas que la data de judici es torni a canviar, li comunicarà "amb l'antelació precisa" per tal que adapti els protocols per fer el trasllat.

En aquell ofici, Marchena ja va determinar que el trasllat s'havia de fer atenent a condicions de "seguretat i dignitat" i evitant les "dilacions indegudes". Des de la conselleria i des del ministeri insisteixen que la data del trasllat encara no s'ha fixat.

A més, des de la Conselleria de Justícia afegeixen que es tracta d'un "trasllat excepcional" tant per la durada del judici com pel nombre d'encausats que han de comparèixer davant del mateix tribunal.