Rescat Julen: Els tècnics treballen per resoldre noves complicacions en el túnel paral·lel

Els tècnics treballen per resoldre les noves complicacions detectades en l'operació d'entubat del túnel vertical que s'ha perforat en paral·lel al que es troba el petit Julen, el nen de dos anys que va caure fa deu dies en un pou de més de 100 metres de profunditat a Totalán (Màlaga).

Així, després de detectar un sortint en els últims metres del túnel vertical i amb l'objectiu d'accelerar el procés, els tècnics treballen directament sobre l'entubat rebaixant el diàmetre en el tram final del cilindre, que ha de recolzar-se sobre el fons d'aquesta esmentada galeria, segons han precisat des de la Subdelegació del Govern.

El matí d'aquest dimecres, cap a les 06.00 hores, la perforadora havia acabat de reperfilar el pou vertical i, després, s'estaven ja escometent treballs de neteja de l'interior d'aquest túnel, iniciant-se de nou l'encamisat dels 60 metres. En aquests treballs s'han tornat a detectar sortints i s'està treballant per continuar el procés.

Aquest passat dimarts es va produir una nova dificultat tècnica ja que els tubs no passaven dels 42 metres de profunditat a causa d'unes irregularitats en les parets. No obstant això, els tècnics, després de barrejar diverses alternatives, van continuar escometent els treballs, com va passant des de fa deu dies.

Una altra de les dificultats en l'entubat és encaixar la finestra des de la qual els especialistes de la Brigada de Salvament Miner d'Hunosa, arribats des d'Astúries la setmana passada, començaran a cavar uns quatre metres en horitzontal, a 72 de profunditat, per arribar fins al pou on es troba el petit. Això s'estima que s'iniciï aquest dimecres, amb una durada d'unes 24 hores.

L'equip de vuit miners baixarà de dos en dos a la càpsula dissenyada pel director tècnic del Consorci Provincial de Bombers de Màlaga, Julián Moreno; i fabricada per dos ferrers malaguenys.