Analitzen si unes restes orgàniques trobades a Lanzarote són de Romina

La Guàrdia Civil va informar que s'ha trobat una bossa amb restes orgàniques al litoral de Lanzarote que actualment s'analitzen per esbrinar si pertanyen a la jove desapareguda Romina Núñez, la parella de la qual va admetre haver-se desfet del seu cos. L'Institut Armat va explicar que va ser un ciutadà qui el 5 de gener va trobar un fragment orgànic en una platja del litoral est de Lanzarote, que posteriorment el va dipositar en un contenidor proper de residus sòlids, informant de la troballa a la Guàrdia Civil el 15 de gener, després de la difusió de la desaparició de Romina.

Això va motivar que els agents encarregats de la investigació iniciessin gestions oportunes per a la localització i comprovació de la informació, procedint a intervenir un contenidor que va ser traslladat a la caserna de Costa Teguise, on van registrar «minuciosament cada bossa o restes dipositades en el mateix, trobant una bossa amb les restes orgàniques en qüestió», segons va informar la Guàrdia Civil en un comunicat. Així, els investigadors van remetre la bossa amb les restes orgàniques al forense dels Jutjats d'Arrecife per tal que s'acrediti la seva naturalesa animal o humana, cas en el qual es realitzarà la corresponent confrontació d'ADN.