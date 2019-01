Bauzá deixa el PP en desacord amb la seva política sobre el català

L'expresident balear José Ramón Bauzá va anunciar que deixa de militar en el PP en estar en desacord amb la política d'aquest partit respecte el català. A través d'una carta, va fer pública la seva decisió, que acaba amb 20 anys de militància. Segons Bauzà, el PP serà un «actor fonamental» en provocar que les Balears acabin en la mateixa situació que Catalunya i va reivindicar que el seu govern va treballar per la «descatalanització» de les illes. Bauzá, que també ha renunciat a la seva acta de senador, va dir que no pot pertànyer a un partit que, a nivell autonòmic, assegura que li és «impossible» votar, així com va acusar el PP balear de «sembrar i regar» un «nacionalisme» que, després, l'esquerra ha explotat.

Bauzá va assegurar que el grup popular al Senat coneixia la seva posició sobre la «deriva catalanista» del PP balear que dirigeix Biel Company. A més, va assenyalar que deixa el PP per «convicció ideològica» i perquè té «principis fonamentals i sòlids».

Per part seva, el PP va fer públic un comunicat en què va assegurar que la renúncia de l'expresident de les Balears és «una mala notícia» i li desitja «el millor» en el futur. En tot cas, va afegir que «n'hi hagués hagut prou amb que el senyor Bauzá hagués escoltat amb més atenció el discurs del president del partit a la convenció per adonar-se que si per alguna cosa es caracteritza la direcció nacional és per la defensa del castellà».