Busquen els autors d'una agressió sexual en grup a una jove a Granada

La Unitat de Família i Dona de la Policia Nacional busca els autors de l'agressió sexual en grup denunciada per una jove de 23 anys durant la matinada de dissabte passat a l'entorn del Camí de Ronda de Granada capital. Segons van informar fonts de la Policia Nacional, després de la denúncia s'ha obert una investigació per aquests fets, en els quals, segons va avançar el diari Ideal, tres joves, dos d'ells encaputxats, van seguir suposadament la noia fins que van arribar a la seva alçada, es van llançar sobre ella i la van agredir. La resistència que va presentar la jove i els crits que va emetre davant d'aquests fets haurien portat a la fugida dels suposats agressors, contra els quals va interposar denúncia posteriorment. Com a conseqüència de la denúncia s'ha obert una investigació per part de la Policia Nacional, que ha activat el protocol establert per a aquest tipus de casos.