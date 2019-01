Completen la intubació del túnel paral·lel al pou en què va caure Julen

Els operaris van aconseguir amb dificultat completar la intubació del túnel de 60 metres de profunditat paral·lel al pou en què Julen va caure fa 10 dies. Un sortint trobat ahir al fons de la galeria va obligar a rebaixar el diàmetre del cilindre al seu tram final, segons la Subdelegació del Govern a Màlaga. Després de gairebé 24 hores de treballs, l'enorme estructura de tubs va ser col·locada en la seva posició. A l'hora de tancar aquesta edició quedaven algunes tasques complementàries per assegurar el treball de la brigada de rescat miner, la part més perillosa del rescat. Quan acabi aquesta tasca, els miners de la Brigada de Salvament d'Hunosa hauran de baixar en una càpsula metàl·lica per la perforació i excavar uns quatre metres en horitzontal cap a on es creu que hi ha el menor. Aquesta operació durarà com a màxim 24 hores, segons Ángel García Vidal, coordinador de l'operatiu.

Així, els tècnics van haver de treballar per resoldre les noves complicacions detectades en l'operació d'entubament del túnel vertical. Després de detectar-se un sortint en els últims metres del túnel vertical i amb l'objectiu d'accelerar el procés, els tècnics van haver de treballar directament sobre l'entubat rebaixant el diàmetre en el tram final del cilindre, que es recolza sobre el fons d'aquesta galeria, segons van aclarir des de la Subdelegació del Govern.

Al matí d'ahir, la perforadora havia acabat de reperfilar el pou vertical i, després, s'estaven ja realitzant feines de neteja de l'interior d'aquest túnel quan es va decidir iniciar de nou l'encamisat dels 60 metres en tornar-se a detectar sortints.



Parets irregulars

Dimarts es va produir una nova dificultat tècnica en comprovar-se que els tubs no passaven dels 42 metres de profunditat a causa d'unes irregularitats a les parets. No obstant això, els tècnics, després de considerar diverses alternatives, van continuar amb els treballs, com ha estat succeint des de fa deu dies.