L'històric cap d'ETA Mikel Antza queda lliure després de ser entregat per França

L'històric cap d'ETA Mikel Albisu, àlies Mikel Antza, va ser posat en llibertat després d'aterrar a l'aeroport Adolfo Suárez-Madrid Barajas després de ser lliurat per les autoritats franceses. El que va ser màxim responsable de l'aparell polític d'ETA va ser arrestat a França l'octubre de 2004 amb la seva parella, Soledad Iparragirre, Anboto.

La Justícia francesa va imposar el desembre de 2010 sengles penes de 20 anys de presó per a Mikel Antza i Anboto, el primer considerat cap polític d'ETA i la segona responsable de les finances. Antza ja ha complert íntegrament la condemna imposada al país gal, fet pel qual després de ser lliurat a Espanya, la Policia Nacional va constatar que no tenia causes pendents amb la justícia i el va deixar en llibertat.

En un altre ordre de coses, el Govern basc ha renunciat finalment a la seva idea d'implantar a finals d'aquest curs la polèmica unitat didàctica Herenegun sobre la història recent d'Euskadi (1960-2018) i els efectes del terrorisme d'ETA, que només havia concitat el suport del PNB i que va ser durament criticada pels col·lectius de víctimes, intel·lectuals i historiadors. Així, el Govern basc ha posposat la mesura fins al curs vinent.