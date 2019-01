Merkel fa una encesa defensa del multilateralisme a Davos

La cancellera alemanya, Angela Merkel, va assegurar durant la reunió anual del Fòrum Econòmic Mundial de Davos que els organismes internacionals com el Fons Monetari Internacional (FMI) i el Banc Mundial s'han de reformar per donar cabuda a països com la Xina i l'Índia, que tenen un impacte cada vegada més gran en l'economia global, en una encesa defensa del multilateralisme.

Merkel va advertir que si les organitzacions existents triguen massa a reaccionar això suposarà que es formin altres institucions, citant com a exemple la formació d'un banc d'inversió asiàtic com a contrapès al Banc Mundial. «Si la Xina està buscant un format 16+ 1 per treballar amb parts de la Unió Europea, crec que és un tret d'advertència», va opinar.

La cancellera va alertar que a alguns països hi ha la creença que «el món estarà millor si cadascú es preocupa dels seus propis interessos», en clara referència a Trump i altres líders nacionalistes. «Jo tinc els meus dubtes sobre això. Crec que hauríem de considerar els nostres interessos nacionals d'una manera en què es tingui els altres en consideració», va afegir.

En un altre ordre de coses, diputats de la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD) van abandonar una cerimònia que es realitzava al Parlament de la regió alemanya de Baviera en memòria de les víctimes de l'Holocaust durant el règim nazi. Els legisladors es van retirar dels seus escons en reacció a un discurs de Charlotte Knobloch, presidenta de la comunitat jueva de Munic i Alta Baviera.

«Alternativa per a Alemanya basa la seva política en l'odi i l'exclusió i això, no només per a mi, no té res a veure amb la nostra constitució democràtica», va assenyalar l'expresidenta del Consell Central de Jueus d'Alemanya. «És responsabilitat de tots nosaltres que no es permeti que l'inimaginable es repeteixi», va afegir.