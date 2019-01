Els miners baixen al pou per cavar el túnel per rescatar en Julen

La Brigada de Salvament Miner desplaçada des d'Astúries fins a Totalán ha baixat aquesta tarda pel pou de rescat paral·lel al de Julen per començar els treballs del túnel horitzontal de quatre metres pel qual haurien de rescatar el petit, que es va precipitar fa 11 dies.

El primer equip ja és al pou vertical per començar l'excavació a mà de la galeria horitzontal, que connectarà amb el pou en el qual es busca a Julen mitjançant una galeria de quatre metres. Serà un treball complex i amb molts riscos, ja que l'extrema duresa del terreny obliga a avançar a un metre cada vuit hores i amb material especial portat des d'Alemanya. Els vuit de la Brigada de Salvament Miner estan acompanyats per altres 18 de la Guàrdia Civil i del Consorci Provincial de Bombers per emprendre l'operació de rescat.

La plataforma d'accés que donarà entrada als miners es va acabar al migdia. Poc abans de les dues de la tarda, fonts de l'operatiu han informat de la conclusió dels treballs de condicionament, que han suposat un retard important en el rescat. En aquests moments, ja s'ha desplegat el dispositiu de rescat, format per vuit efectius de la Brigada de Salvament Miner desplaçats des d'Astúries; deu guàrdies civils (vuit especialistes de Muntanya i dues d'Activitats Subaquàtiques); i vuit bombers del Consorci Provincial.

Durant la nit passada es van completar els treballs d'entubat de la galeria de rescat de Julen. Després dels nombrosos problemes trobats durant la perforació de la galeria de rescat, que es va poder completar aquesta nit amb la col·locació dels tubs que asseguren la seva estabilitat, aquesta matinada van començar a instal·lar la plataforma de rescat, que per fi ha estat conclosa.

Fonts de la Subdelegació de Govern van explicar que aquests treballs van consistir en la introducció d'un tub final de 12 metres a la boca del túnel. Aquest últim tub és el que serveix per a permetre l'entrada de la Brigada de Salvament Miner. També han hagut d'omplir la plataforma fins a aquesta cota. Un cop acabat, és hora dels miners en acció per excavar els últims quatre metres a mà.

La comissió tècnica encarregada del rescat de Julen va haver d'improvisar una nova solució dimecres a la tarda davant l'aparició d'un nou sortint. Així, van optar per retallar els tubs més baixos de l'encamisat de manera que puguin encaixar a la base del pou vertical i salvar així un nou sortint de terra que impedia rematar el túnel de rescat, tasques que van concloure a les 21.00 hores

Aquest retard es va produir perquè la perforadora no va poder culminar l'eixample dels 20 últims metres de la galeria que facilitarà el descens als miners. Un segon sortint de terra a la part final del tub va bloquejar els treballs, de manera que es va optar per adaptar els tubs a la situació, reduint el seu diàmetre en els metres finals i així accelerar el procés, evitant una nova reperforació.

Els treballs de preparació del terreny, que estan ara en marxa, requeriran d'unes dues o tres hores i, a partir d'aquest moment, s'activarà la fase en què la brigada minera accediria al túnel, operació per la qual comptaran amb el suport dels bombers del Consorci provincial de Màlaga.