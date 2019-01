Els miners inicien l´última fase per rescatar en Julen

La Brigada de Salvament Miner ha començat els seus treballs per entrar al túnel des del qual intentaran rescatar Julen, el nen de dos anys que va caure a un pou estret i profund el passat 13 de gener a Totalán (Màlaga).

El dispositiu està format per vuit efectius de la Brigada de Salvament Miner desplaçats des d'Astúries, deu guàrdies civils --vuit especialistes de Muntanya i dos d'Activitats Subacuáticas---vuit bombers del Consorci Provincial de Màlaga.

Aquest desplegament es realitza un cop han conclòs els treballs de condicionament de la plataforma per accedir al pou vertical, segons han indicat des de la Subdelegació del Govern a Màlaga.

Els efectius de la Brigada de Salvament Miner d'Hunosa començaran a cavar uns quatre metres en horitzontal però amb una inclinació, a 72 de profunditat, per arribar fins al pou on es troba el nen. Aquesta tasca té un temps estimat d'unes 24 hores, però dependrà de les condicions que trobin.

L'equip de vuit miners baixarà de dos en dos a la càpsula dissenyada pel director tècnic del Consorci Provincial de Bombers de Màlaga, Julián Moreno; i fabricada per dos ferrers malaguenys.

Serà un treball complicat però al qual estan acostumats. Aquests especialistes, considerats un cos d'elit, començaran a cavar l'accés horitzontal des de la finestra oberta en un dels tubs, a la profunditat establerta, amb pales i martells pneumàtics d'aire comprimit. Aniran amb màscares, detectors d'oxigen i estaran en contacte amb l'operatiu via telefònica.

En cas que es topin amb pedra d'especial duresa podrien intervenir els especialistes en microvoladures per esquerdar la roca. Es tracta del mateix explosiu que utilitzen els artificiers de les forces de seguretat per fer rebentar els artefactes explosius.

Els miners comptaran a més amb una broca especial portada expressament d'Alemanya, fabricada per Bosch, que està especialment dissenyada per actuar en terrenys molt durs.

Els bombers els han de prestar suport logístic relacionat amb la ventilació i la seguretat de l'operació.

El treball que espera als miners és d'extrema duresa. Hauran de foradar la paret manualment, amb piquetes i martells pneumàtics. El treball es farà inicialment de genolls i posteriorment, un cop es guanyi cada vegada més espai, hauran d'obrir via estirats. La galeria tindrà una altura d'un metre vint i una amplada d'un metre. L'ambient serà irrespirable, de manera que necessitaran els respiradors i els autorrescatadors.

Per assegurar el sostre i les parets de la galeria, els miners utilitzaran fustes que hauran de tallar amb destrals. Res que no coneguin, ja que es tracta de personal molt experimentat. Finalment, després de més de vint hores de treball, quan estiguin a punt d'arribar al pou on es troba Julen, realitzaran un sondeig per introduir una càmera a l'interior i localitzar al menor. Serà llavors quan entrin en escena els especialistes en rescats dels Bombers de Màlaga, que seran els encarregat d'aconseguir el menor i treure-ho a la superfície.

Dimarts passat, l'excap de la brigada Santiago Suárez va explicar que l'equip de vuit efectius hauran de treballar, en torns d'uns 40 minuts, de genolls o tombats. Baixaran a la càpsula fabricada per a aquest rescat i a distància del sòl "per tal de deixar-ho com caldera perquè es porti la runa que van produint". A mesura que avancin, s'aniran sostenint el sostre i els laterals mitjançant un sistema de posteo típic de la mineria de carbó.

Aquest és l'últim pas d'uns complicats treballs, propis d'una obra d'enginyeria civil, que es duen escometent a contrarellotge des del passat 13 de gener, quan el petit Julen va caure al pou. Des de llavors l'operatiu ha treballat sense descans, matí, tarda i nit, per rescatar-lo.

Per a això, ha calgut moure més de 40.000 tones per al que en condicions normals s'hagués trigat mesos. Així, s'han hagut de perforar 60 metres en un pou vertical paral·lel al del nen, iniciat ja a una cota de -23 metres, en el que es van trigar 55 hores. A més, han estat constants les dificultats tècniques sorgides per l'extrema duresa del terreny i per les irregularitats de les parets perforades que han alentit les tasques d'un rescat que cada vegada està més a prop.