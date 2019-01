Podem no s´integrarà a la plataforma de Carmena i tampoc competirà amb ella

La candidatura de Podem per a l'Ajuntament de Madrid encapçalada per l'excap de l'Estat Major de la Defensa (Jemad) Julio Rodríguez no participarà a la plataforma Más Madrid de Manuela Carmena. «Ens apartem», van assegurar fonts de la direcció del partit morat. D'aquesta forma, el partit de Pablo Iglesias no es presentarà a les eleccions a la capital d'Espanya del proper maig per no competir amb l'actual alcaldessa. Mentrestant, Carmena va assegurar en una entrevista a la ràdio que «en principi no compto amb Julio Rodríguez».

Podem i l'equip de Carmena negociaven des de fa setmanes com integrar els membres de la llista de Julio Rodríguez, elegit en un procés intern de primàries, en una candidatura conjunta. La taula de negociació es va desfer el dia en què Íñigo Errejón i l'alcaldessa van anunciar que concorreran junts a les eleccions a la Comunitat de Madrid amb la marca Más Madrid de Carmena. Fonts de Podem van explicar que van realitzar unes primàries per inscriure's després en «un procés que no existia perquè Carmena estava planejant en secret un altre de diferent amb Errejón». Rodríguez, per part seva, es va limitar a escriure un missatge a les xarxes socials: «No hi ha relació on hi ha mentida... però contra la mentida paciència».

Irene Montero, portaveu parlamentària de Podem, va criticar que l'alcaldessa de Madrid hagi decidit «caminar sola amb el seu nou partit, amb una fórmula pitjor a la que la va portar a l'alcaldia el 2015». La dirigent també va confirmar que no presentaran competència. «A nosaltres ens posa tristos que Carmena fa quatre anys fos elegida alcaldessa perquè caminava de la mà de Guanyem i Podem i avui camini sola amb el seu partit i de moment ni Guanyem ni IU ni Podem estiguin en aquest vaixell perquè a Manuela no li ve de gust», va afegir. En tot cas, va admetre que «hem de ser responsables i permetre que Carmena intenti guanyar, hem d'intentar que no torni el PP».

Dijous passat, Iglesias, en un missatge difós en xarxes, va condicionar la seva possible aliança amb Más Madrid. «El nou projecte de Manuela Carmena s'assembla molt poc al de Ahora Madrid de fa quatre anys», li va recriminar el líder de Podem a l'alcaldessa, «però si aquest projecte i les exigències de Manuela de decidir la seva llista del primer a l'últim nom són la condició de possibilitat perquè els corruptes i els reaccionaris no tornin a governar Madrid, estem disposats a apartar-nos i a no presentar-nos a les eleccions municipals».



Procés de primàries

El proper febrer, Carmena iniciarà un procés propi de primàries tant a l'Ajuntament com a la candidatura conjunta amb Errejón per a la Comunitat de Madrid. En aquest procés hi participaran Rita Maestre i altres cinc regidors de Podem actualment a l'Executiu municipal. És el grup de regidors suspesos cautelarment de militància pel partit després d'haver-se negat a participar en les primàries en què va ser triat Rodríguez com a candidat a la capital. Maestre, Jorge García Castaño, José Manuel Calvo, Paco Pérez, Esther Gómez i Marta Gómez Lahoz van prendre, segons les seves pròpies paraules, «una decisió molt personal»: «No repetir de la mà de Podem».