Quatre morts pel fort temporal a Astúries

Quatre històries personals truncades per una tragèdia sobrevinguda com a conseqüència d'unes fortes pluges i d'un desglaç que ha deixat mitja Astúries plena d'esllavissades i riuades. El mal temps ha obligat a prendre mesures excepcionals com el tancament de col·legis i instituts però també s'ha portat la vida de quatre asturians: Jesús Menedez García, de 41 anys, Francisco Díaz, de 42, Florentino Rodríguez, de 62 i Miguel González de 70 anys. A tots ells se'ls van endur per davant les riuades.

El primer succés va tenir lloc poques hores després que comencessin les fortes pluges. Ahir dimecres al voltant de les set de la tarda es va donar la veu d'alarma. Havia desaparegut Jesús Ménendez, un home de 41 anys del que ningú havia tingut notícies des que va sortir de casa la tarda de dimarts per supervisar l'estat d'uns prats. Quant van tenir coneixement de què havia passat els Bombers d'Astúries van iniciar un dispositiu de recerca.

La desaparició era més preocupant a mesura que passaven les hores i el temps anava empitjorant. L'ara mort havia d'haver travessat un riu per arribar a les seves finques pel que els Bombers van centralitzar els seus esforços en inspeccionar el Porciles, on va ser localitzada part de la roba de l'asturià. No obstant això l'operatiu de recerca es va haver de suspendre ahir a la nit sense resultats. El cadàver va ser localitzat a dos quarts del matí d'avui. El seu cos estava a 100 metres de Pena.

Menéndez estava solter i no tenia fills. Sempre havia estat treballant en temes forestals encara que actualment es trobava a l'atur i residia al seu domicili família en Pena amb els pares.

El segon cop també va començar dimecres. Va ser llavors quan va desaparèixer Francisco Díaz, de 42 anys. Aquest home, treballador del centre eòlic de Curiscao, va caure per un desnivell d'uns 100 metres quan abandonava amb cotxe el seu lloc de treball en la tarda d'ahir. L'alarma va saltar quan els seus companys de treball van explicar de matinada que havien pujat a buscar-lo en estranyar-se que no arribés a casa. A dos quarts de tres de la matinada la Guaria Civil va localitzar l'accidentat a uns 500 metres vessant avall. Se suposa que el conductor podia haver-se despistat per la boira mentre conduïa.

El tercer mort en aquesta negra llista que deixa el temporal a Astúries va ser Florentino Rodríguez, de 62 anys. Els seus veïns de Laviana asseguren que l'home anava cada dia a veure les seves ovelles. Normalment va caminant però ahir uns veïns es van oferir a portar-lo en cotxe. Plovia massa. La mala sort va voler que just quan es baixava del vehicle a Rodríguez i al cotxe els portés una esllavissada que va posar fi a la seva vida i que va deixar ferides lleus a les dues persones que estaven encara al cotxe.

L'últim mort del temporal va ser Miguel González, de 70 anys, jubilat de la mineria amb dues filles i divorciat. En el moment del succés l'home va caure amb el seu cotxe per un desnivell de 50 metres, en una carretera local el ferm de la qual es va enfonsar. L'home anava a atendre el bestiar quan va tenir lloc el succés.