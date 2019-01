Sánchez parla amb Guaidó i li diu que unes eleccions són la sortida «idònia»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha mantingut aquest dijous una conversa telefònica de 10 minuts amb el líder opositor i autoproclamat president de Veneçuela Juan Guaidó, on segons ha explicat de La Moncloa ha destacat el "coratge" amb què actua sense fer menció ni reconeixement explícit a la seva legitimitat com a president de la república de Veneçuela. En la seva conversa, Sánchez ha traslladat a Guaidó que considera "legítima" l'Assemblea Nacional Veneçolana que presideix Guaidó, i li ha explicat la posició de la Unió Europea, que passa per una celebració d'eleccions lliures "que permetin expressar-se democràticament al poble veneçolà i un rebuig rotund a l'ús de la violència i de la força". La versió de La Moncloa difereix lleugerament de la que ha donat el propi Guaidó a Twitter, on ha assegurat que el president espanyol li ha "confirmat el seu suport total".