Bauzá descarta incorporar-se a Vox i crearà una plataforma cívica

L'expresident de les Balears José Ramón Bauzá va descartar que abandoni el Partit Popular per unir-se a Vox, que li podria haver ofert sumar-se al seu projecte, i va assegurar que seguirà fent política des d'una plataforma cívica on participarà «activament» seguint la seva pròpia línia ideològica. «Ho he deixat mitjanament clar, jo no surto del PP per anar-me'n a Vox, els respecto moltíssim però soc un liberal de la pràctica econòmica i social, i crec en la unitat d'Espanya, els individus lliures i la igualtat de drets», va destacar l'expresident de les Balears en una entrevisa a TVE.