Brussel·les expedienta Espanya per incomplir lleis de seguretat ferroviària

La Comissió Europea va adoptar dues decisions per denunciar irregularitats de les auroritats espanyoles per dos motius ben diferents. Per una banda, la Comissió Europea va informar de l'obertura d'un expedient sancionador contra Espanya en considerar que els seus procediments de control de la seguretat ferroviària «no compleixen els requisits» que exigeix la normativa comunitària.

Brussel·les veu «deficiències» en la forma en què la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris (CIAF) «analitza i investiga els accidents i incidents», segons va explicar la institució comunitària en un comunicat. També veu problemes en «les tècniques de supervisió» per part de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF).

L'obertura de l'expedient té la forma d'una carta d'emplaçament -primer pas en el procediment d'infracció-, que Brussel·les ha remès al Govern perquè en el termini de dos mesos aclareixi la situació i ofereixi dades clares de les mesures correctives que hagi posat en marxa.

Si els serveis comunitaris no donessin per bones les explicacions d'Espanya, podrien passar a la segona fase de l'expedient, un dictamen motivat que dona dos mesos a l'Estat membre per corregir el problema, període després del qual la Comissió podria elevar el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE).

Paral·lelament, la Comissió Europea va denunciar Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea per no haver pres les mesures adequades per protegir les masses d'aigües subterrànies que alimenten la zona humida de Doñana ni per evitar el deteriorament dels hàbitats protegits en aquests aiguamolls.

En un comunicat, l'Executiu comunitari va explicar que aquests dos fets suposen una vulneració de la legislació comunitària sobre aigua i en matèria de protecció de la natura, respectivament. Brussel·les va decidir donar l'últim pas dins el procediment d'infracció que va obrir el 2014, preocupada per la possibilitat que la situació «es deteriori encara més».