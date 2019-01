Demanen presó permanent per a l'assassina de Gabriel

La Fiscalia d'Almeria va sol·licitar la presó permanent revisable pel delicte d'assassinat amb traïdoria per a l'acusada Ana Julia Quezada, autora confessa de la mort del menor Gabriel Cruz el 27 de febrer de 2018 a Almeria. L'escrit provisional de la qualificació del Ministeri Públic va ser remès al Jutjat d'Instrucció número 5 d'Almeria, previ a l'obertura del judici oral a l'Audiència Provincial davant un tribunal amb jurat.

L'escrit del ministeri fiscal també formula acusació per dos delictes de lesions psíquiques produïdes als pares i demana deu anys més de presó, cinc per cada un d'ells, i la prohibició de comunicació o aproximació a una distància d'un quilòmetre durant 30 anys.

En un altre ordre de coses, la Sala Penal del Suprem va revocar la pena de presó permanent revisable que va imposar l'Audiència Provincial de Tenerife a un acusat d'assassinat a causa que per imposar-la es va tenir en compte una mateixa circumstància -la vulnerabilitat de la víctima- per aplicar-li dos agreujants diferents: la traïdoria i de l'específica per víctimes especialment vulnerables.