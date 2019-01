Detenen Salmond per 14 càrrecs relacionats amb delictes sexuals

L'antic ministre principal d'Escòcia Alex Salmond va negar haver comès cap delicte després de ser detingut i comparèixer davant un tribunal imputat per 14 càrrecs relacionats amb delictes sexuals, entre ells dos intents de violació. Els fiscals escocesos van assenyalar que Salmond, de 64 anys, també ha estat imputat per nou càrrecs d'agressió sexual, dos càrrecs d'assalt indecent i un de trencament de la pau.

«Soc innocent de qualsevol delicte», va assegurar Salmond davant del tribunal del xèrif d'Edimburg després d'una vista de cinc minuts en la qual no es va permetre l'accés als periodistes o a públic. «Rebutjo completament aquestes acusacions de criminalitat i em defensaré al màxim als tribunals», va afegir. «M'agradaria dir un munt de coses més, però he d'observar les normes del tribunal i al tribunal serà on exposi el meu cas», va assenyalar. Salmond va ser posat en llibertat sota fiança i no se sap quan tindrà lloc la següent vista.

Salmond, que va dimitir com a cap del Govern d'Escòcia després del fallit referèndum independentista de setembre de 2014, va abandonar el Partit Nacionalista Escocès (SNP) a l'agost després de veure's esquitxat per unes denúncies d'assetjament sexual.

Els fets en qüestió es remuntarien a l'etapa en la qual Salmond encara era ministre principal, a finals de 2013, segons els mitjans locals. Dues dones van denunciar l'exdirigent al gener de 2018 després que l'actual Govern llancés una iniciativa per combatre l'assetjament sexual.

Salmond va qualificar de «ridícules» les acusacions i va qüestionar les investigacions obertes contra ell, fins al punt que va presentar accions legals contra l'Executiu de Nicola Sturgeon per la forma en què havia actuat. Un tribunal d'Edimburg va qüestionar aquest mes les actuacions del Govern.

Les víctimes dels dos casos de suposat assetjament van ser funcionàries del Govern escocès. Una de les dones al·lega que el llavors ministre principal li va tocar el cul i els pits ostensiblement per sobre del vestit.