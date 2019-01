Espanya reconeixerà Guaidó si Maduro no convoca eleccions

El govern espanyol ha proposat a la Unió Europea que reconegui com a president "interí" de Veneçuela Juan Guaidó si l'actual president, Nicolás Maduro, no convoco eleccions en un termini "curt". D'aquesta manera, es facultaria Guaidó per convocar eleccions a través de l'Assemblea Nacional. Així ho ha explicat el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Borrell ha remarcat que aquesta proposta està "liderada per Espanya" i s'està discutint aquest divendres el sí del Comitè Polític i de Seguretat de la Unió Europea (COPS). El ministre s'ha negat a posar un termini a Maduro però ha dit que ha de ser "necessàriament curt, però no un ultimàtum". En cas que Maduro accedís, considera que les eleccions s'haurien de fer "sota control internacional".