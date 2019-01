Espanya serà el primer país europeu que prohibirà per llei els vehicles dièsel

La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, i el seu equip continuen amb la idea de tramitar la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica al primer trimestre de l'any. Així, Espanya seria el primer país, si es compleixen els terminis i no es veu superada per França, dels cinc grans fabricants europeus en comptar amb una llei estatal que prohibeixi els vehicles de combustió en una data concreta. Els passos a seguir seran presentar a Miguel Arias Cañete, comissari europeu de Medi Ambient, l'esborrany del Pla Nacional d'Energia i Clima, que anticiparà la major part del futur articulat de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica. Poc després, a partir del divendres 15 de febrer a endavant, aniria al Consell de Ministres, per a immediatament després començar la seva tramitació parlamentària al Congrés. Segons el Govern, l'estratègia de descarbonització generarà oportunitats per valor de 235.000 milions.

La futura llei prohibirà la comercialització de vehicles contaminants (dièsel, gasolina i híbrids actuals) el 2040 i la seva circulació el 2050. També recollirà la reducció d'emissions a la UE de diòxid de carboni fins al 37,5% per a turismes i el 31% per a vehicles comercials el 2030 respecte la mitjana que tindrien el 2021.