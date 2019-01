Espinar dimiteix de tots els seus càrrecs i deixa l'escó

El secretari general de Podem de la Comunitat de Madrid, Ramón Espinar, ha anunciat aquest divendres que ha dimitit de tots els seus càrrecs del partit així com que deixa el seu escó a l'Assemblea de Madrid i al Senat, on feia de portaveu.

"En la situació actual no es donen les condicions per portar el projecte de Podem a Madrid cap a on crec que ha de dirigir-se", ha assenyalat en un escrit en les xarxes socials.

Aquesta sortida es produeix una setmana després que Íñigo Errejón anunciés que es presentava a la Comunitat de Madrid per la Plataforma de Més Madrid, i que va obrir una crisi dins del partit.