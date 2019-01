Les intenses pluges causen quatre morts i dos ferits lleus a Astúries

Les intenses pluges que des de dimarts afecten la majoria del territori asturià han causat quatre morts, un home de 62 anys a Laviana, un altre de 41 a Tineo, un de 42 anys a Sales i un altre de 70 anys a Mieres. A més, dues persones van resultar ferides i es van produir nombroses incidències a tota l'autonomia com a conseqüència de les precipitacions i les crescudes dels rius.

Van ser els efectius de la Patrulla de Seguretat Ciutadana de la Guàrdia Civil els que van localitzar el cos sense vida de l'home de 41 anys desaparegut dimecres a la localitat de Pena, a Tineo. L'home havia desaparegut quan va anar a veure un terreny al qual s'accedia creuant el riu. La víctima va ser finalment localitzada 300 metres riu avall.

La segona víctima, un home de 42 anys, va morir a la matinada en sortir-se de la via amb el vehicle que conduïa i caure per un desnivell d'uns 500 metres als voltants del centre eòlic Curiscao, al municipi de Sales. Segons va informar el Servei d'Emergències del Principat d'Astúries (SEPA), a la zona hi havia boira.

La tercera víctima va ser un home de 62 anys el vehicle del qual es va veure sorprès per un despreniment quan estava aturat recollint un altre home a la carretera de Sartera, a Lloreo, Laviana. En aquest succés van resultar ferits lleus dos homes de 65 i 56 anys.

Finalment, el SEPA va informar de la mort d'un altre home, de 70 anys, després de caure per un desnivell de 50 metres amb el vehicle que conduïa en una carretera local el ferm de la qual es va enfonsat a La Colladiella, Mieres, cap a dos quarts d'onze del matí.