Rescat Julen: Les dures condicions dels miners asturians al túnel

Els efectius de la Brigada de Salvament Miner s'han realitzat ja més de tres metres de la galeria horitzontal que s'excava per intentar trobar a Julen, el nen de dos anys que va caure en un pou de més de 100 metres de profunditat a Totalán (Màlaga) fa onze dies.



Així, segons han precisat des de la Subdelegació del Govern l'excavació de la galeria horitzontal ha progressat fins als 3,15 metres. A més, han informat que des del migdia d'aquest divendres han pres terra a la zona de treball tres helicòpters.



En concret, es tracta, a més del que procedia de Sevilla per traslladar material explosiu; d'un segon i tercer, que han trasllat des de Palma de Mallorca i des de Cantàbria a quatre guàrdies civils de l'Equip de Muntanya, especialistes en espeleologia i microvoladures per reforçar el dispositiu de rescat per si fos necessari fer relleus.



En aquest vídeo es pot veure com es realitzen microvoladures com les que es fan al pou de Totalán per poder accedir al nen.





Els miners continuen el treball fins al moment sense necessitat de tornar a utilitzar explosius, que han estat emprats en tres ocasions, l'última d'elles en el matí d'aquest divendres, segons ha explicat el portaveu de la Guàrdia Civil,Els miners van començar a la tarda d'aquest dijous l'excavació d'una galeria horitzontal d'uns quatre metres per connectar el túnel vertical perforat prèviament amb el pou en què es troba el petit Julen.Durant aquest matí l'excavació d'aquesta galeria horitzontal aconseguia un metre i mig i les complexes condicions del terreny han obligat a l'ús de microvoladuras.ha explicat que és la muntanya la que marca el ritme de treball de l'operatiu, donada la seva extrema duresa.També ha deixat clar que l'ànim entre l'operatiu, compost per 26 efectius de la Brigada, la Guàrdia Civil i el Consorci Provincial de Bombers, és "igual d'alt" que aquest dijous, quan van iniciar la baixada.