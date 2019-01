Almenys 7 morts i 200 desapareguts en trencar-se una presa al Brasil

Almenys set persones van morir i unes 200 van ser donades per desaparegudes a causa del trencament d'una presa al municipi de Brumadinho, a l'estat de Minas Gerais (sud-est). L'alcalde de Brumadinho, Avimar de Melo, va confirmar el balanç després que el Cos de Bombers parlés de com a mínim 200 desapareguts. A més, almenys quatre persones van ser ingressades en un hospital. Defensa Civil havia assenyalat hores abans que estava treballant a la zona buscant possibles víctimes i va ordenar l'evacuació dels residents de la zona. El president executiu de la companyia Vale, Fabio Schvartsman, va detallar que dos terços dels prop de 300 treballadors d'una mina de ferro estan desapareguts després que el torrent de fang travessés la cafeteria a l'hora de dinar. La presa a la mina Feijão tenia una capacitat de dos milions de metres cúbics i estava sent desmantellada.