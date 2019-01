Espinar abandona Podem en sentir-se «menyspreat» per la direcció estatal

El fins ara secretari general de Podem a la Comunitat de Madrid i portaveu del partit al Senat, Ramón Espinar, deixarà els seus càrrecs orgànics i institucionals després de sentir-se «menyspreat» per la direcció estatal i en apostar clarament per una solució negociada amb Íñigo Errejón per evitar una llista alternativa a Madrid, quelcom que l'enfronta a la cúpula estatal de Podem.

La dimissió es va produir després d'una reunió mantinguda entre Espinar i membres de la direcció estatal, en la qual van quedar clars els seus diferents punts de vista tant en el conflicte generat per Errejón com en altres darreres decisions del partit.

Les discrepàncies no són noves, ja que el refredament de les relacions entre el fins ara secretari autonòmic i l'estatal ha estat continu en els darrers mesos. «Ramón no es portava bé des de fa temps amb la direcció estatal perquè últimament no el tenien en compte, no apostaven per les seves idees i l'ignoraven», va assenyalar una font del partit. No obstant, el detonant del trencament definitiu ha estat el conflicte d'Errejón, en el qual la direcció estatal amb prou feines ha comptat amb la direcció autonòmica.

L'Executiva de Podem va convocar amb caracter d'urgència per a dissabte 2 de febrer una reunió del Consell Ciutadà Estatal (CCE) -el màxim òrgan de direcció del partit- per analitzar la major crisi de la formació morada des del seu naixement.

Paral·lelament, deu secretaris generals autonòmics de Podem reunits a Toledo després de ser convocats pel de Castella-la Manxa, José García Molina, van fer una crida a la «unitat i a la responsabilitat» i van demanar al partit a pocs mesos de les eleccions no caure «en el foc creuat» i «en les declaracions altisonants». Aquesta crida estarà recollida en el que van anomenar la «Declaració de Toledo» per tal de seguir construint «un projecte polític».