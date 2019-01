El Govern demana l'extradició d'un dels autors de la matança d'Atocha

El Consell de Ministres va demanar formalment al Brasil l'extradició de Carlos García Juliá, un dels autors de la matança d'Atocha de 1977, que va ser detingut a Sao Paulo el passat 5 de desembre gràcies a una investigació de la Policia Nacional i de la Policia federal d'aquest país. L'anunci el va fer la ministra Portaveu del Govern, Isabel Celáa, que va recordar que el 24 de gener es van complir 42 anys de la matança dels advocats laboralistes a mans de simpatitzants d'ultradreta «disconformes» amb el procés democràtic. «Hem de recordar la història per no tornar-la a viure. Representen la quota de dolor que va pagar aquesta societat per la transició a la democràcia», va assenyalar Celáa. La Secció Primera de la sala penal de l'Audiència Nacional va acordar a mitjans de desembre demanar al Govern que reclamés al Brasil el lliurament de Carlos García Juliá.