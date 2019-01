Guaidó anuncia que «tornarem als carrers»

L'autoproclamat «president encarregat» de Veneçuela, Juan Guaidó, va rebutjar la proposta de Mèxic i Uruguai per exercir de mediadors en un eventual diàleg entre el Govern i l'oposició, indicant que l'única proposta a discutir és «el cessament de la usurpació». Guaidó va explicar el pla que seguiran en els propers dies, i per a avui va convocar els cabildos per avançar en el procés d'organització i informació, mentre que «diumenge ens organitzarem per replicar la llei d'Amnistia». Per a la setmana que ve va convocar a mobilitzar-se: «La setmana que ve tornem als carrers». A més, va assegurar que hi haurà sessió de l'Assemblea Nacional dimarts que ve, tot apuntant que demà donarà més informació sobre l'esmentada mobilització.

Pel que fa a la ruptura de relacions de Nicolás Maduro amb els EUA i l'expulsió dels membres de l'ambaixada nord-americana, Guaidó li va dir als funcionaris de l'ambaixada que poden quedar-se a Veneçuela.

«El règim de l'usurpador està acostumat a dues coses quan la pressió puja: la primera, la repressió, l'assassinat, la persecució (...); i la segona, a que quan aquesta repressió no li dona resultat es converteix en fals diàleg», va explicar l'autoproclamat president interí des de la plaça de Chacao, a l'àrea metropolitana de Caracas, en un míting multitudinari.

Guaidó va defensar que la Mesa d'Unitat Democràtica (MUD) -coalició opositora- «ja ha tingut voluntat de resoldre el problema amb unes negociacions». «Ho vam fer a República Dominicana», va recordar, al·ludint a l'última temptativa de diàleg entre el Govern i la MUD, que va fracassar.

Guaidó va anunciar que en els propers dies donarà a conèixer una bateria de mesures per a «protegir» els actius veneçolans del Govern de Nicolás Maduro, a qui va definir com una «cova de lladres». «No seguirem permetent que es robin els diners de tota Veneçuela. En les properes hores farem comunicats oficials per aconseguir la protecció d'aquests actius», va dir el líder opositor.

Per part seva, Maduro va assegurar que està disposat a mantenir un diàleg amb el cap de l'Assemblea Nacional. Així, va destacar que «avui, demà i sempre» està «compromès amb el diàleg constitucional», alhora que va manifestar que està disposat a anar a una reunió «a la muntanya Humboldt -la segona més alta del país- a les tres del matí». «Sóc un demòcrata. Tant de bo s'obri camí per a un diàleg raonable i sincer», va apuntar el president de Veneçuela, que va criticar el «pas en fals» de Guaidó. «Des de Washington s'ha empès la dreta veneçolana a una aventura», va denunciar.

Maduro va prometre que derrotarà «íntegrament i absoluta el cop d'Estat orquestrat en contra meu des dels Estats Units». «El poble veneçolà no ho permetrà, la Força Armada Bolivariana (FANB) no ho permetrà, els derrotarem, ens encarregarem de que prevalgui la pau», va assegurar des del Palau de Miraflores.

Paral·lelament, el secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, demanarà al Consell de Seguretat de Nacions Unides que reconegui Guaidó com a president interí de Veneçuela durant la reunió d'urgència que celebrarà avui per tractar la crisi política a la nació caribenya. A més, Pompeo urgirà «els membres del Consell de Seguretat i la comunitat internacional a defensar la pau i seguretat internacionals reconeguent Guaidó com a president constitucional interí de Veneçuela, demanant suport per al govern transicional en la seva croada per restaurar la democràcia i l'Estat de Dret».

Els Estats Units van ordenar al seu personal «no essencial» a Veneçuela que abandoni el país a causa de la crisi política. Washington va esmentar com una de les raons la «protesta civil» que es produeix «gairebé sense previ avís» i «sol provocar una forta resposta de les forces de seguretat que inclou l'ús de gasos lacrimògens, esprai pebre, canons d'aigua i bales de goma contra els manifestants», així com derivar en «saquejos i vandalisme».

El ministre espanyol d'Afers Estrangers, Josep Borrell, va assegurar que el Govern ha proposat als seus socis de la UE que exigeixin al «règim» veneçolà la convocatòria d'eleccions lliures i amb supervisió internacional amb un «termini temporal» i que, si no el compleix, es plantegi altres mesures com «el reconeixement del president interí perquè sigui l'Assemblea qui convoqui les eleccions». Aquesta proposta, va dir, encara està en discussió, tot i que la majoria de socis «hi està a favor», entre ells Alemanya.

En aquest sentit, Rússia es va oferir a fer de mediador entre el Govern de Veneçuela i l'oposició. «Hem transmès que si es requereix la nostra mediació, estem preparats per a això», va explicar el director del Departament del Ministeri d'Exteriors per a Amèrica Llatina, Alexander Schetinin. Rússia és un dels principals aliats de Veneçuela i dels pocs països que ha sortit en defensa de Maduro després del pas donat per Guaidó, al qual han reconegut la immensa majoria dels països de la regió, a més dels Estats Units i Canadà.



El PP titlla Sánchez de «covard»

El president del PP, Pablo Casado, va carregar contra el president del Govern, Pedro Sánchez, per no liderar l'acció de la Unió Europea en reconeixement de Guaidó com a president de Veneçuela i va lamentar que sigui un «covard» davant de Nicolás Maduro.

«Només carrega contra dictadors morts, però no fa res contra tirans vius», va destacar en un missatge al seu compte de Twitter en referència al dictador Francisco Franco i al president veneçolà.