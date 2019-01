La reina Isabel II insta els britànics a buscar punts en comú en ple debat del Brexit

La reina Isabel II d'Anglaterra va instar els ciutadans britànics a buscar punts en comú i a tenir una visió més àmplia, en un moment en el qual el Regne Unit està en ple debat sobre el seu futur en la Unió Europea en el marc del procés del Brexit. Amb el compte enrere en marxa per a la data oficial d'aplicació del Brexit, el proper 29 de març, el Regne Unit està immers en una profunda crisi política sobre com afrontar aquest procés després del rebuig del Parlament britànic al pla presentat per la primera ministra britànica, Theresa May.

Encara que Isabel II, de 92 anys, no va fer referència explícitament el Brexit en el seu discurs davant l'Institut de la Dona a Norfolk, la reina va dir que cada generació afronta «nous desafiaments i oportunitats». «Quan busquem noves respostes a l'era moderna, per una vegada prefereixo receptes provades com parlar bé de l'altre i respectar els diferents punts de vista, estar junts per buscar punts en comú i mai no perdre de vista una visió més àmplia», va dir.

Les seves declaracions es van interpretar com un missatge dirigit a la classe política britànica. El diari The Times va titular sobre el seu discurs: «Posin fi a la contesa del Brexit, diu la reina als polítics enfrontats». La BBC va concloure que la reina va enviar un clar missatge als polítics. Com a cap d'Estat, la reina manté la neutralitat i no pot votar, encara que quan es va celebrar el referèndum d'independència d'Escòcia va demanar als escocesos que pensessin bé el sentit del seu vot.