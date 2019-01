Trump i els líders del Congrés arriben a un acord per reobrir l'Administració

El president dels EUA, Donald Trump, i els líders del Congrés van arribar a un principi d'acord per reobrir l'Administració durant tres setmanes. Segons el pacte, la petició de Trump de 5.700 milions de dòlars per construir el mur es deixarà per a converses futures. Trump va anunciar des dels jardins de la Casa Blanca que signarà el text per reobrir el Govern fins al 15 de febrer, tot afegint que un comitè bipartidista començarà a revisar les peticions sobre seguretat fronterera. El president nord-americà va advertir que «di no aconseguim un acord just al Congrés, el Govern tancarà de nou el 15 de febrer o faré servir els poders que tinc per llei per fer front a aquesta emergència».

El tancament del Govern havia portat a situacions preocupants com la de l'FBI, els agents del qual no tenien diners per a pagar els informants. La Força d'Acció Ràpida Antiterrorista no podia entrar en els seus ordinadors perquè aquests estan afectats pel tancament i accedir-hi és un delicte. Tampoc hi havia diners per gastar en gasolina, de manera que els agents contactaven amb els informants per telèfon en comptes de en persona. En tot cas, la gasolina importava poc quan els vehicles especials de l'FBI s'estaven quedant sense pneumàtics.

En un altre ordre de coses, l'estrateg polític republicà Roger Stone, un dels aliats més propers a Trump, va ser detingut a Fort Lauderdale, Florida, i imputat per set càrrecs entre els quals s'inclouen obstrucció a la justícia, mentir a les autoritats i manipular testimonis després de contactar amb el web de filtracions Wikileaks en un intent d'obtenir, durant la campanya electoral, informació perjudicial contra la candidata demòcrata, Hillary Clinton.

A Stone se l'acusa de «realitzar fals testimoni davant la Comissió Permanent Selecta sobre Intel·ligència de la Cambra de Representants sobre les seves interaccions amb l''Organització 1'», el nom amb el qual els documents descriuen la pàgina de filtracions creada per Julian Assange.Així mateix, a Stone se l'acusa també d'"intentar persuadir un testimoni perquè aportés fals testimoni, així com retenir informació pertinent" per a la investigació especial de Robert Mueller sobre la possible ingerència russa en les eleccions presidencials del 2016.

Encara que Stone va abandonar la campanya electoral de Trump a l'agost del 2015, en la imputació s'indica que "va mantenir contacte regular" amb l'organització de Trump al llarg de la campanya electoral del 2016. A l'estiu d'aquell any, Stone va parlar amb responsables de la campanya de Trump sobre l'activitat de Wikileaks, els quals van tornar a parlar amb l'estrateg polític per preguntar-li sobre futures filtracions de la web.

El testimoni que Stone va intentar manipular és descrit en els documents judicials com a 'Persona 2' i es tracta d'un locutor de ràdio que havia conegut Stone durant més d'una dècada" i que va exercir com a intermediari amb el cap de la 'Organització 1', resident a l'Ambaixada equatoriana a Londres", és a dir, Julian Assange.